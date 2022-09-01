Свежие данные о потерях россии в Украине - Генштаб

Боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют более 43 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook 13 августа.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 13.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 43 400 (+200)
- танков - 1856 (+7)
- боевых бронированных машин - 4115 (+7)
- артиллерийских систем - 978 (+3)
- РСЗО - 261
- средства ПВО - 136
- самолетов - 233
- вертолетов - 193
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 779 (+1)
- крылатые ракеты - 187 (+2)
- корабли/катера - 15
- автомобильной техники и автоцистерн - 3036 (+15)
- специальная техника - 91 (+1)
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.
Отметим, что по последним оценкам американской разведки и военных чиновников, ежедневно 500 российских военных погибают или получают ранения. Таким образом, рф потеряла 70-80 тысяч человек погибшими и ранеными менее чем за шесть месяцев.
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