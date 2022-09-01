Свежие данные о потерях россии в Украине - Генштаб

11:28 13 августа Киев, Украина

Боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют более 43 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook 13 августа.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 13.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43 400 (+200)
  • танков - 1856 (+7)
  • боевых бронированных машин - 4115 (+7)
  • артиллерийских систем - 978 (+3)
  • РСЗО - 261
  • средства ПВО - 136
  • самолетов - 233
  • вертолетов - 193
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 779 (+1)
  • крылатые ракеты - 187 (+2)
  • корабли/катера - 15
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3036 (+15)
  • специальная техника - 91 (+1)

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях. 

Отметим, что по последним оценкам американской разведки и военных чиновников, ежедневно 500 российских военных погибают или получают ранения. Таким образом, рф потеряла 70-80 тысяч человек погибшими и ранеными менее чем за шесть месяцев.