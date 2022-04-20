Сведения о погибших во время войны в Украине считается гостайной РФ, засекречены и сведения о семьях погибших

Министерство обороны России решило ограничить доступ к данным родственников погибших в Украине военных. Сведения о погибших военнослужащих во время проведения спецопераций еще с 2015 года стали гостайнами в РФ, но льготы членам семей оформляют гражданские чиновники районных администраций. Теперь Минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам, что сделает более закрытой информацию о погибших участниках войны против Украины, сообщает российская служба BBC.
В документе отмечается, что засекретить данные необходимо «в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении заданий во время специальной военной операции на территориях Украины, «ДНР» и « ЛНР».
Известно, что имена погибших в Украине российские военные раскрывают региональные чиновники и сами родственники или друзья погибших. Минобороны РФ списки не обнародуют. В последний раз в ведомстве отчитывались о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. 7 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российская армия понесла «значительные потери» в Украине. По данным Генштаба, по состоянию на 20 апреля в Украине уже ликвидировано почти 21 тысяча российских военных .
Не секрет, что Россия всячески скрывает потери своих военных уже много лет. Так, в 2015 году российский президент Владимир Путин издал указ, согласно которому сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, а также «в мирное время в период проведения специальных операций» стали гостайной. Полномочиями по распоряжению этими сведениями наделены Минобороны РФ.
В Кремле тогда исключили предположение, что есть связь между указом и войной в Украине. Группа активистов, правозащитников и журналистов безрезультатно пыталась оспорить указ в Верховном суде России. Они доказывали, что указ был принят с многочисленными нарушениями законодательных норм – в частности, о праве граждан на свободный поиск и распространение информации. Верховный суд все РФ аргументы истцов отклонил.
В документе отмечается, что засекретить данные необходимо «в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении заданий во время специальной военной операции на территориях Украины, «ДНР» и « ЛНР».
Известно, что имена погибших в Украине российские военные раскрывают региональные чиновники и сами родственники или друзья погибших. Минобороны РФ списки не обнародуют. В последний раз в ведомстве отчитывались о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. 7 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российская армия понесла «значительные потери» в Украине. По данным Генштаба, по состоянию на 20 апреля в Украине уже ликвидировано почти 21 тысяча российских военных .
Не секрет, что Россия всячески скрывает потери своих военных уже много лет. Так, в 2015 году российский президент Владимир Путин издал указ, согласно которому сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, а также «в мирное время в период проведения специальных операций» стали гостайной. Полномочиями по распоряжению этими сведениями наделены Минобороны РФ.
В Кремле тогда исключили предположение, что есть связь между указом и войной в Украине. Группа активистов, правозащитников и журналистов безрезультатно пыталась оспорить указ в Верховном суде России. Они доказывали, что указ был принят с многочисленными нарушениями законодательных норм – в частности, о праве граждан на свободный поиск и распространение информации. Верховный суд все РФ аргументы истцов отклонил.
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