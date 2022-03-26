Существенная помощь Британии в борьбе с российским агрессором

Как сообщила британская разведка, теперь Россия испытает острую потребость в дронах, ведь против производителя ввели санкции.
Британия ввела санкции против российской оборонной компании «Кронштадт», являющейся основным производителем дронов «Орион» и других беспилотников. Об этом сообщает британское министерство обороны. В свое время данные беспилотники россияне презентовали как "убийц Байрактаров".
В то же время премьер Джонсон сообщил, что Британия предоставит Украине антибатарейные комплексы, а Турция доставит еще партию "Байрактаров".
По его словам, антибатарейные комплексы предоставят «для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь». Они смогут также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии.
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