Сунак поручил проверить, какие боевые самолеты Великобритания может передать Украине

Великобритания оценивает возможность отправки истребителей в Украину для помощи в войне против россии. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить вопрос о том, какие самолеты страна могла бы предоставить Украине.
Об этом сообщил представитель британского премьера Макс Блейн, передает Bloomberg.
По его словам, это долгосрочное решение, Великобритания не планирует отправлять в Украину реактивные самолеты Typhoon в ближайшем будущем.
Блейн также отметил, что на обучение британских пилотов руководить "сложным" оборудованием нужно пять лет, однако добавил, что инструкторы будут искать способы сократить это время для украинских пилотов, насколько это возможно.
Агентство отмечает, что слова пресс-секретаря британского премьера являются самым ярким свидетельством того, что Лондон серьезно рассматривает возможность присоединиться к наибольшему запросу Украины в войне почти через год после вторжения россии.
Выступая перед британскими законодателями 8 февраля Зеленский подарил спикеру Палаты общин шлем украинского пилота и призвал дать самолеты.
Об этом сообщил представитель британского премьера Макс Блейн, передает Bloomberg.
По его словам, это долгосрочное решение, Великобритания не планирует отправлять в Украину реактивные самолеты Typhoon в ближайшем будущем.
Блейн также отметил, что на обучение британских пилотов руководить "сложным" оборудованием нужно пять лет, однако добавил, что инструкторы будут искать способы сократить это время для украинских пилотов, насколько это возможно.
Агентство отмечает, что слова пресс-секретаря британского премьера являются самым ярким свидетельством того, что Лондон серьезно рассматривает возможность присоединиться к наибольшему запросу Украины в войне почти через год после вторжения россии.
Выступая перед британскими законодателями 8 февраля Зеленский подарил спикеру Палаты общин шлем украинского пилота и призвал дать самолеты.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии