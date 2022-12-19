Сунак объявит о новом крупном пакете военной помощи Украине

10:53 19 декабря Киев, Украина

В Латвии состоится встреча Объединенных экспедиционных сил (JEF) с участием 10 стран, на которой британский премьер-министр Риши Сунак объявит новый крупный пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"На встрече в рамках JEF, объединяющей лидеров Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Великобритании, также выступит Президент Зеленский", - говорится в сообщении.

На встрече британский премьер Риши Сунак будет призывать группу продолжить мощную военную поддержку Украины в 2023 году и объявит о новом крупном пакете безопасности для Украины, который будет включать несколько сотен тысяч артиллерийских снарядов на общую сумму около 250 млн фунтов.

"Это обеспечит постоянное поступление критических артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года", - отметили в британском правительстве.

Лидеры стран JEF также обсудят обороноспособность, необходимую украинским силам, в том числе дальнейшую противовоздушную оборону.



Ранее в британском Управлении иностранных дел, Содружества и развития сообщили, что Великобритания предоставляет Украине новый пакет военной помощи , предусматривающий поддержку противовоздушной обороны.