Сунак объявит о новом крупном пакете военной помощи Украине

В Латвии состоится встреча Объединенных экспедиционных сил (JEF) с участием 10 стран, на которой британский премьер-министр Риши Сунак объявит новый крупный пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
На встрече британский премьер Риши Сунак будет призывать группу продолжить мощную военную поддержку Украины в 2023 году и объявит о новом крупном пакете безопасности для Украины, который будет включать несколько сотен тысяч артиллерийских снарядов на общую сумму около 250 млн фунтов.
Лидеры стран JEF также обсудят обороноспособность, необходимую украинским силам, в том числе дальнейшую противовоздушную оборону.
Ранее в британском Управлении иностранных дел, Содружества и развития сообщили, что Великобритания предоставляет Украине новый пакет военной помощи , предусматривающий поддержку противовоздушной обороны.
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