Сумы презентовали Стратегию развития региона до 2027 года

Восстановить 280 км дорог и 15 мостов, построить завод по производству сухого молока и даже международный центр по биатлону. В ближайшие годы Сумщину ждут важные изменения.
Ремонт взлетно-посадочной полосы "Аэропорта Сумы"
По словам президента, государство может выделить средства для ремонта взлетно-посадочной полосы областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы". он отметил, что на данном этапе подбираются приоритетные направления по всем украинским аэропортам.
Как отметил глава Сумской ОГА Роман Грищенко аэропорт сейчас находится в очень плохом состоянии, поскольку никогда "по-настоящему не ремонтировался", а основная проблема, по его словам, устарелость взлетной полосы. Грищенко добавил, что уже рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.
"Большое строительство" в регионе
Грищенко рассказал Зеленскому о ходе реализации Национальной программы "Большое строительство":
- обновляют 160 км государственных дорог, на это выделено 2 млрд грн, что в несколько раз больше, чем в 2019 году;
- ремонтируют 65 км местных дорог, на что предусмотрено более 860 млн грн;
- завершено сооружение четырех амбулаторий;
- начата полная реконструкция семи приемных отделений;
- обновляют пять школ;
- в Сумах строят полностью новый, уникальный для страны детский сад на три этажа, в котором будет бассейн.
Встреча Зеленского с ветеранами АТО/ООС и их семьями
Во время встречи с Зеленским родственники ветеранов АТО/ООС обратились к президенту с просьбой предоставить статус семьям погибших защитников Украины.
Во время встречи упоминалась и проблема жилья для детей-сирот, родители которых погибли в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Президент отметил, что этот вопрос можно решить на уровне областной власти, а государство со своей стороны поможет.
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