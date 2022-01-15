Сумы презентовали Стратегию развития региона до 2027 года

15:23 08 Сентябрь Киев, Украина

Восстановить 280 км дорог и 15 мостов, построить завод по производству сухого молока и даже международный центр по биатлону. В ближайшие годы Сумщину ждут важные изменения.



Ремонт взлетно-посадочной полосы "Аэропорта Сумы"



По словам президента, государство может выделить средства для ремонта взлетно-посадочной полосы областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы". он отметил, что на данном этапе подбираются приоритетные направления по всем украинским аэропортам.

"Мы готовы строить в Сумах эту полосу, чтобы Сумы были в графике приоритетных аэропортов, если у вас есть те, кто параллельно будет строить терминал. Это очень важно", - цитирует его пресс-служба.

Как отметил глава Сумской ОГА Роман Грищенко аэропорт сейчас находится в очень плохом состоянии, поскольку никогда "по-настоящему не ремонтировался", а основная проблема, по его словам, устарелость взлетной полосы. Грищенко добавил, что уже рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.

"Большое строительство" в регионе



Грищенко рассказал Зеленскому о ходе реализации Национальной программы "Большое строительство":

обновляют 160 км государственных дорог, на это выделено 2 млрд грн, что в несколько раз больше, чем в 2019 году;

ремонтируют 65 км местных дорог, на что предусмотрено более 860 млн грн;

завершено сооружение четырех амбулаторий;

начата полная реконструкция семи приемных отделений;

обновляют пять школ;

в Сумах строят полностью новый, уникальный для страны детский сад на три этажа, в котором будет бассейн.

Встреча Зеленского с ветеранами АТО/ООС и их семьями



Во время встречи с Зеленским родственники ветеранов АТО/ООС обратились к президенту с просьбой предоставить статус семьям погибших защитников Украины.

"Присутствующий на встрече представитель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте Евгений Терехов сообщил, что уже разрабатывается соответствующий законопроект, и он обязательно будет внесен в парламент", - передает пресс-служба главы государства.

Во время встречи упоминалась и проблема жилья для детей-сирот, родители которых погибли в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Президент отметил, что этот вопрос можно решить на уровне областной власти, а государство со своей стороны поможет.