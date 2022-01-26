Судно с российским оружием было задержано ВМС США в Аравийском море

О том, что Россия через продажу оружия продолжает поддерживать военные конфликты в странах третьего мира, говорит произошедший на днях инцидент, о котором сообщает пресс-служба флота ВМС США в Twitter.
Ракетный крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков. Позже на борту выявили российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.
Как сообщается, среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56, сотни пулеметов ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.
Согласно заявлению американских военных, захваченные материальные средства сейчас находятся на хранении у властей США в ожидании окончательной утилизации.
По информации СМИ, предположительно, груз предназначался боевикам в Йемене.
Ранее сообщалось, что Россия сумела обойти санкции США при продаже оружия. Правительство РФ существенно упростило правила перепродажи российского оружия третьим странам.
Напомним, в августе 2017 года в США был принят закон CAATSA о санкциях против стран – импортеров российских вооружений. Впервые они были введены в сентябре 2018-го против Китая за покупку у РФ истребителей Су-35 и комплексов ПВО С-400.
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