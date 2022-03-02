"Суд в смартфоне": Рада окончательно одобрила закон

15:11 01 Июнь Киев, Украина

Президентский законопроект №5246, известный как "суд в смартфоне", был окончательно принят Верховной Радой во вторник, 1 июня.

Закон предусматривает создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, которая обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.



Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда их могут передавать и в бумажной форме.



Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.



Система будет доступна следователям, дознавателям, прокурорам, следственным судьям, суду, защитникам и другим участникам уголовного производства.



Отметим, что действие закона введут по истечении шести месяцев со дня его опубликования.