Суд снова заочно арестовал Януковича

07:39 18 января Киев, Украина





Еще в ноябре 2021 года ГБР завершило расследование по преступлениям Януковича и других девятых чиновников во время акций протеста в 2014 году. Следователи установили, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 украинцев и более 800 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.



В настоящее время уже в отношении всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Также судья установил срок стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования, по завершении которого обвинительный акт будет направлен в суд.



Ранее Януковичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делам по узурпации власти, по Харьковским соглашениям. Суд заочно избрал меру пресечения бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу в виде содержания под стражей.Еще в ноябре 2021 года ГБР завершило расследование по преступлениям Януковича и других девятых чиновников во время акций протеста в 2014 году. Следователи установили, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 украинцев и более 800 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.В настоящее время уже в отношении всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Также судья установил срок стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования, по завершении которого обвинительный акт будет направлен в суд.Ранее Януковичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делам по узурпации власти, по Харьковским соглашениям.

Что известно о революции достоинства

В конце 2013 и начале 2014 годов Украину охватили массовые протесты, которые получили название Революция достоинства. Они привели к смене власти и бегству за границу тогдашнего президента Виктора Януковича и его соратников. Кульминацией событий стало массовое противостояние на Майдане в Киеве 18-20 февраля 2014 г., в результате которого были убиты 107 протестующих и 13 милиционеров.



ГПУ объявила подозрения в причастности к убийствам на Майдане 66 лицам, 46 из которых находятся в розыске. В основном обвинения в расстрелах выдвинуты сотрудникам расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут".



Кроме того, подозрения в организации преступлений выдвинуты Виктору Януковичу, его старшему сыну Александру, экс-премьеру Николаю Азарову, экспредседателю МВД Виталию Захарченко, эксгенпрокурору Виктору Пшонке и его сыну Артему и другим. Большинство из них сейчас скрывается в россии. Совокупно во всех городах Украины расследуется более 4,7 тысяч преступлений против участников Революции достоинства.