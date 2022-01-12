Суд по MH17 отложил слушания до конца сентября

21:02 31 Август Киев, Украина

Суд вернется к рассмотрению дела о катастрофе MH-17 над Донбассом 28 сентября 2020 года. Тогда будут обсуждаться вопросы защиты.

Об этом на брифинге после заседания заявила представитель суда Мария Книфф (Marije Knijff).

"Сегодня защита (обвиняемого Пулатова — ред.) сделала ряд запросов о приобщении документов к материалам дела. Соответствующие документы представляют собой запрос о правовой помощи, выданный следственным судьей, и документы или части документов, которые в настоящее время находятся в руках следственного судьи. Сегодня суд постановил, что защита не представила достаточных аргументов для того, чтобы обязать следственного судью обратиться к защите с просьбой о правовой помощи. Суд последовал предложению прокурора и постановил, что прокуратура должна дать ответ на запросы защиты, документы должны быть предоставлены ей до 7 сентября”, — сказала представитель суда.

Кроме того, по ее словам, суд попросил следственного судью высказать свое мнение по ходатайству не позднее 21 сентября.

Также Книфф напомнила, что суд в марте задал адвокату родственников ряд вопросов относительно намерений родственников и возможности подачи исков о возмещении ущерба. Вопросы относительно того, например, имеет ли суд юрисдикцию рассматривать иски о возмещении ущерба.

Как сказала представитель суда, прежде чем ответить на эти вопросы, адвокат подчеркнул, насколько важно, чтобы родственники не рассматривались как единая группа, а рассматривались как отдельные лица, каждый из которых понес ужасную утрату.



Адвокат родственников также обратился за экспертным заключением для помощи в вопросах относительно того, обладает ли суд юрисдикцией рассматривать иски о возмещении ущерба, которые могут быть поданы родственниками, и относительно юрисдикции.

“Эксперты пришли к выводу, что юрисдикция суда по рассмотрению таких исков проистекает из его юрисдикции рассматривать уголовные дела против обвиняемых. Кроме того, по мнению экспертов, при рассмотрении дела следует применять украинское право... Суд в настоящее время разделяет мнение, что его юрисдикция рассматривать иски о возмещении ущерба вытекает из его юрисдикции рассматривать уголовные дела. Также суд в настоящее время считает, что необходимо применять украинское законодательство”, — сказала Книфф.

“В настоящее время 67 родственников заявили, что они хотят воспользоваться правом обратиться в суд либо лично в зале суда, либо из другого места, например, через видеосвязь в реальном времени из-за границы или предоставив предварительно записанное видео, в котором они будут высказывать свое мнение”, — рассказала она.

По словам представителя суда, адвокат родственников и сторона обвинения сегодня высказали свое мнение о том, как и когда должно иметь место такое выступление. Суд согласился, что максимум 10 родственников смогут взять слово, и это будет происходить в течении одного дня.



Что касается требований о возмещении ущерба, суд решил, что они должны быть поданы не позднее 1 февраля 2021 года в суд.



Также в суде было высказано намерение защиты навестить своего клиента. Адвокат одного из обвиняемых объявил, что они смогли забронировать рейс и вскоре отправятся в Российскую Федерацию, чтобы встретится со своим клиентом.