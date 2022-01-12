Суд по MH17 отложил слушания до конца сентября

Суд вернется к рассмотрению дела о катастрофе MH-17 над Донбассом 28 сентября 2020 года. Тогда будут обсуждаться вопросы защиты.
Об этом на брифинге после заседания заявила представитель суда Мария Книфф (Marije Knijff).
Кроме того, по ее словам, суд попросил следственного судью высказать свое мнение по ходатайству не позднее 21 сентября.
Также Книфф напомнила, что суд в марте задал адвокату родственников ряд вопросов относительно намерений родственников и возможности подачи исков о возмещении ущерба. Вопросы относительно того, например, имеет ли суд юрисдикцию рассматривать иски о возмещении ущерба.
Как сказала представитель суда, прежде чем ответить на эти вопросы, адвокат подчеркнул, насколько важно, чтобы родственники не рассматривались как единая группа, а рассматривались как отдельные лица, каждый из которых понес ужасную утрату.
Адвокат родственников также обратился за экспертным заключением для помощи в вопросах относительно того, обладает ли суд юрисдикцией рассматривать иски о возмещении ущерба, которые могут быть поданы родственниками, и относительно юрисдикции.
По словам представителя суда, адвокат родственников и сторона обвинения сегодня высказали свое мнение о том, как и когда должно иметь место такое выступление. Суд согласился, что максимум 10 родственников смогут взять слово, и это будет происходить в течении одного дня.
Что касается требований о возмещении ущерба, суд решил, что они должны быть поданы не позднее 1 февраля 2021 года в суд.
Также в суде было высказано намерение защиты навестить своего клиента. Адвокат одного из обвиняемых объявил, что они смогли забронировать рейс и вскоре отправятся в Российскую Федерацию, чтобы встретится со своим клиентом.
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