Суд отклонил апелляционные жалобы защиты Януковича

Приговор суда первой инстанции по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, по решению Киевского апелляционного суда оставлен в силе.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил в Facebook, что решение апелляционного суда обжалуют в Верховном суде.
Отметим, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
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