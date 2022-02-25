17:13 02 Октябрь Киев, Украина

Приговор суда первой инстанции по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича , по решению Киевского апелляционного суда оставлен в силе.

"Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы защиты Януковича и приговор оставил без изменений. С этого момента Янукович официально считается осужденным", – сказал Кравченко.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил в Facebook, что решение апелляционного суда обжалуют в Верховном суде.

"Вина Виктора Януковича не доказана, решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки", – заявил он.

Отметим, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.