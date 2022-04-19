Суд Киева перенес рассмотрение апелляции по делу Медведчука

11:53 20 июля Киев, Украина

В связи с тем, что коллегия судей не успела ознакомиться с материалами производства, суд отложил рассмотрение апелляции на решение о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку

Соответствующее решение было принято на заседании суда сегодня, 20 июля.

"Следующее судебное заседание состоится 30 июля в 10:30, в связи с тем, что материалы дела поступили из Печерского суда 20 июля и судьи не успели с ними ознакомиться.", - сказала судья.

Что было ранее



15 июля стало известно, что адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление ему срока домашнего ареста.



Сейчас домашний арест ему продлен до 7 сентября.



О деле

В мае этого года Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.



Уже 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука. 20 мая в СБУ получили разрешение на задержание Тараса Козака. Он был объявлен в розыск. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.



В июле Печерский районный суд Киева продлил на 6 месяцев срок досудебного расследования по уголовному делу по подозрению в частности в государственной измене Медведчука и Козака.