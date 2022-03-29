Суд Италии признал Виталия Маркива невиновным

21:34 03 ноября Киев, Украина

После судебных разбирательств и беспочвенных обвинений  украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском, итальянский апелляционный суд признал его невиновным.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Людмила Денисова.

Во вторник, 3 ноября, в Милане прошло очередное заседание апелляционного суда по делу Виталия Маркива. Суд решал, нужно ли включать в материалы дела экспертизы Нацполиции, которые доказывают невиновность нацгвардейца.

Выступая в суде, Маркив подчеркнул, что ни украинская армия, ни Нацгвардия никогда не стреляли в гражданских. Он попросил приобщить к делу документы, подтверждающие, что за все время в заключении он не нарушил правил и получал лучшие характеристики от руководства.

Адвокат Маркива Донателла Рапетти, в свою очередь, подчеркнула, что приговор в 24 года не может основываться на предположениях и догадках, без проведения расследования на месте преступления.