Суд Италии признал Виталия Маркива невиновным

После судебных разбирательств и беспочвенных обвинений украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском, итальянский апелляционный суд признал его невиновным.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила Людмила Денисова.
Во вторник, 3 ноября, в Милане прошло очередное заседание апелляционного суда по делу Виталия Маркива. Суд решал, нужно ли включать в материалы дела экспертизы Нацполиции, которые доказывают невиновность нацгвардейца.
Выступая в суде, Маркив подчеркнул, что ни украинская армия, ни Нацгвардия никогда не стреляли в гражданских. Он попросил приобщить к делу документы, подтверждающие, что за все время в заключении он не нарушил правил и получал лучшие характеристики от руководства.
Адвокат Маркива Донателла Рапетти, в свою очередь, подчеркнула, что приговор в 24 года не может основываться на предположениях и догадках, без проведения расследования на месте преступления.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии