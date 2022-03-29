Суд Италии признал Виталия Маркива невиновным

21:34 03 ноября Киев, Украина

После судебных разбирательств и беспочвенных обвинений украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском, итальянский апелляционный суд признал его невиновным.