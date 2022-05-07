17:51 05 мая Киев, Украина

Суд Испании согласился оставить на свободе под подписку о невыезде пророссийского блогера Анатолия Шария до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Об этом сообщает издание El Pais.



Шария, много лет живущего в прибрежном испанском муниципалитете Рода-де-Бера (Таррагона), арестовали в среду у него дома.



Агенты Корпуса национальной полиции (КНП) выполнили ордер на арест, выданный киевскими властями, ведущими расследование в отношении него за "государственную измену" и "разжигание вражды". Украина обвиняет Шария в том, что он находится yf службе России с 2014 года.



В четверг суд согласился оставить его на свободе до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.



Глава следственного суда Хосе Луис Калама запретил Шарию покидать Испанию, изъял его паспорт и обязал его дважды в месяц являться в ближайший суд.



Эти меры прекращают свое действие в течение месяца, если Киев "официально не подаст запрос на экстрадицию". Прокуратура также просила его временно освободить.