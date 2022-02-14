Суд дал разрешение на задержание нардепа Козака

Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание соратника Медведчука — народного депутата Украины Тараса Козака.
Об этом сообщает СБУ.
Ранее следователи СБУ объявили Козака в розыск.
Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Козаку было объявлено о подозрении.
В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на хищение национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Отметим, Медведчук на суде утверждал, что Козак находится в Беларуси на лечении. Однако в аппарате Верховной Рады сообщили, что Козак официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном. Однако в Украине его пока нет.
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