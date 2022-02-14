Суд дал разрешение на задержание нардепа Козака

17:09 20 Май Киев, Украина

Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание соратника Медведчука — народного депутата Украины Тараса Козака

Об этом сообщает СБУ.

"По ходатайству следователя СБУ, согласованному генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Козака", - говорится в сообщении.

Ранее следователи СБУ объявили Козака в розыск.



Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Козаку было объявлено о подозрении.



В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на хищение национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

«СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором», — отметили в спецслужбе. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Отметим, Медведчук на суде утверждал, что Козак находится в Беларуси на лечении. Однако в аппарате Верховной Рады сообщили, что Козак официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном. Однако в Украине его пока нет.