Суд арестовал знаменитый «золотой вагон» Медведчука

17:32 22 июня Киев, Украина

Суд Львова наложил арест на железнодорожный вагон-ресторан подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука , обнаруженный во время обыска его поместья.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

17 июня судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука, которое было обнаружено в процессе проведения обыска 7 июня в доме и на земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности.



Всего арестовано 279 картин, 4 статуэтки, 10 часов, 5 чашек, 1 бокал, 1 поднос, 2 вазы, 1 графин, 2 подставки, 2 серебряных подстаканника, 1 чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посуды.



Следователи Главного следственного управления по оперативному сопровождению сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга депутата Верховной Рады Виктора Медведчука Оксана Марченко.