Суд арестовал у кума Путина Медведчука и его жены 23 дома, 26 авто, а также 32 квартиры

13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Под арест попали 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест, моторная яхта, доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых являются Виктор Медведчук или Марченко.
Напомним, Виктора Медведчука в СМИ называют кумом Владимира Путина. По данным Forbes, в 2004 году президент России стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи.
11 мая 2021 года в Украине в отношении Виктора Медведчука было возбуждено дело о государственной измене. Он находился под домашним арестом, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал и находился в розыске. Через 48 дней его задержали при попытке выехать за границу.
Под арест попали 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест, моторная яхта, доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых являются Виктор Медведчук или Марченко.
Напомним, Виктора Медведчука в СМИ называют кумом Владимира Путина. По данным Forbes, в 2004 году президент России стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи.
11 мая 2021 года в Украине в отношении Виктора Медведчука было возбуждено дело о государственной измене. Он находился под домашним арестом, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал и находился в розыске. Через 48 дней его задержали при попытке выехать за границу.
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