Суд арестовал имущество бывшего депутата ОПЗЖ в Херсонской области

Суд арестовал имущество бывшего депутата Херсонского областного совета, который возглавлял "министерство сельского хозяйства и рыболовства" на временно захваченной территории.
Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) 31 мая, активы предателя и его семьи были оценены в общей сумме 500 миллионов гривен.
Около 400 объектов недвижимости, включая 350 земельных участков общей площадью более 1200 гектаров на юге Украины, были юридически заблокированы. Кроме того, были арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках.
По данным следствия, бывший депутат был членом запрещенной партии ОПЗЖ и поддержал российских захватчиков после захвата части Херсонщины. В знак "лояльности" он был назначен руководителем оккупационной администрации и созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции". На этой должности он участвовал в разграблении имущества аграриев и незаконном вывозе зерна в россию.
СБУ предъявила ему обвинение по двум статьям: коллаборационная деятельность и государственная измена, совершенная в условиях военного положения. За эти преступления ему грозит пожизненное заключение.
В настоящее время фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины. Его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) 31 мая, активы предателя и его семьи были оценены в общей сумме 500 миллионов гривен.
Около 400 объектов недвижимости, включая 350 земельных участков общей площадью более 1200 гектаров на юге Украины, были юридически заблокированы. Кроме того, были арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках.
По данным следствия, бывший депутат был членом запрещенной партии ОПЗЖ и поддержал российских захватчиков после захвата части Херсонщины. В знак "лояльности" он был назначен руководителем оккупационной администрации и созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции". На этой должности он участвовал в разграблении имущества аграриев и незаконном вывозе зерна в россию.
СБУ предъявила ему обвинение по двум статьям: коллаборационная деятельность и государственная измена, совершенная в условиях военного положения. За эти преступления ему грозит пожизненное заключение.
В настоящее время фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины. Его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
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