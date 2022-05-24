«Стыдно за свою страну»: советник России при ООН подал в отставку из-за войны в Украине

Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества. У России больше не осталось союзников и объяснение этому - агрессивная политика нашей страны, а не пресловутая русофобия, о которой постоянно говорят на российском телевидении.

Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я принял решение уволиться", - заявляет дипломат.

"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал. Однако в последние годы это приобрело просто катастрофический масштаб. Вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов. Выстроена система, которая обманывает сама себя. Министр Лавров — хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошёл путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием!.