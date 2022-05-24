«Стыдно за свою страну»: советник России при ООН подал в отставку из-за войны в Украине

Из постоянного представительства России при отделении ООН
и других международных организаций в Женеве уволился дипломат, советник Борис Бондарев. Дипломат разослал иностранным коллегам жесткое письмо, в котором осудил агрессивную войну, развязанную владимиром путиным против Украины.
"За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля сего года. Развязанная путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа россии, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества", - написал Бондарев.
По словам дипломата, те, кто задумал эту войну, хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, по тоннажу и стоимости сравнимых со всем Военно-Морским флотом России, наслаждаясь неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью. Ради этого они готовы принести в жертву множество жизней. Тысячи россиян
и украинцев уже погибли ради этой цели.
"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал. Однако в последние годы это приобрело просто катастрофический масштаб. Вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов. Выстроена система, которая обманывает сама себя. Министр Лавров — хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошёл путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием!.
Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества. У России больше не осталось союзников и объяснение этому - агрессивная политика нашей страны, а не пресловутая русофобия, о которой постоянно говорят на российском телевидении.
Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я принял решение уволиться", - заявляет дипломат.
Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков прокомментировал отставку советника постоянного представительства России при ООН в Женеве Бориса Бондарева, в знак протеста против российского вторжения в Украину.
"Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас… Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - заявил Лавров.
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