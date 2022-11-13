Стремительное контрнаступление на Мелитополь предсказал Арестович

07:13 13 ноября Киев, Украина

В Мелитопольском районе Запорожской области возможно очень быстрое контрнаступление ВСУ, поскольку там широкая степь. Об этом в субботу, 12 ноября, рассказал советник ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, этот район очень сильно отличается от Херсонской области, и воевать в Мелитопольском районе "одно удовольствие".

"Мелитопольщина, Запорожская область очень сильно отличается от Херсонской… - там намного меньше ирригационных сооружений, которые являются препятствием, и такая широкая привольная степь, по которой даже вне дорог можно очень ловко продвигаться и наступать очень быстро. Быстрее, чем по Харьковской области", - сказал Арестович.

Он отметил, что противник это понимает, именно поэтому роет укрепления на севере захваченного Крыма.

Арестович добавил, что там "очень быстро может все произойти".

Ранее глава Меджлиса призвал россиян срочно покинуть Крым, не откладывая на "потом", и не надеясь на российское "авось".

Напомним, несколько дней назад в Мелитополе прогремели четыре взрыва.