Стремительное контрнаступление на Мелитополь предсказал Арестович

В Мелитопольском районе Запорожской области возможно очень быстрое контрнаступление ВСУ, поскольку там широкая степь. Об этом в субботу, 12 ноября, рассказал советник ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.
По его словам, этот район очень сильно отличается от Херсонской области, и воевать в Мелитопольском районе "одно удовольствие".
Он отметил, что противник это понимает, именно поэтому роет укрепления на севере захваченного Крыма.
Арестович добавил, что там "очень быстро может все произойти".
Ранее глава Меджлиса призвал россиян срочно покинуть Крым, не откладывая на "потом", и не надеясь на российское "авось".
Напомним, несколько дней назад в Мелитополе прогремели четыре взрыва.
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