Стратегия рф по уничтожению критической инфраструктуры Украины не так эффективна - разведка

Разведка Великобритании считает, что у рф проблемы с эффективностью стратегии ударов по критической инфраструктуре Украины.
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг.
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг.
По замыслу россии, концепция предусматривает использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по критически важным объектам национальной инфраструктуры вражеского государства, а не по его вооруженным силам, с целью деморализации населения и, в конечном итоге, принуждения руководства страны к капитуляции.
Российские удары продолжают вызывать дефицит электроэнергии, что приводит к неизбирательным, широкомасштабным гуманитарным страданиям по всей Украине, отмечается в сводке.
Однако эффективность этой стратегии, вероятно, не так уж высока, поскольку россия уже потратила значительную часть своих пригодных ракет против тактических целей.
Кроме того, поскольку Украина за девять месяцев войны успешно мобилизовалась, материальный и психологический эффект этой операции, вероятно, будет меньше, чем если бы она была развернута в начальный период войны, отметила британская разведка.
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