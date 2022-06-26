Стратегия, чтобы вернуть всю нашу территорию, - глава ГУР о планах Генштаба

07:05 26 июня Киев, Украина

Украина может достичь победы над россией лишь с помощью военной силы. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Reuters, обнародованном в субботу, 25 июня.

"Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию", - сказал он.

Глава ГУР подчеркнул, что украинцы "не должны ждать чуда, что они (захватчики - ред.) устанут и перестанут хотеть воевать".

"Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления", - заверил Буданов.

При этом он анонсировал, что первые "видимые результаты" действий ВСУ на Херсонщине появятся через месяц-полтора.

"С августа следует ожидать видимых результатов военной деятельности от Украины. Просто подождите немного, и увидим, что это принесет", - уточнил Буданов и добавил, что контрнаступление будет сложным, но возможным.

Ранее глава ГУР предрек, что к концу года боевые действия на территории Украины снизятся практически до нуля.