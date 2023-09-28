Стратегическое сотрудничество: Украина готовится к Форуму оборонных индустрий

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
заявил, что уже в ближайшие дни в Киеве состоится Форум оборонных индустрий, участие в котором подтвердили более 165 компаний из разных стран мира.
Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"За несколько дней мы проводим в Киеве Форум оборонных индустрий. Это наша инициатива, потому что мы понимаем, что нужно думать стратегически и нельзя обеспечивать постоянство поставок только за счет складов. Нужно обеспечивать за счет наращивания производства, прежде всего в Украине. Мы работаем вместе с министром по стратегическим отраслям промышленности Камышиным и министром обороны Умеровым для того, чтобы максимально получить в этом синергию и результат", — рассказал Кулеба.
По его словам, первый украинский Форум оборонных индустрий соберет в Киеве представителей не только европейских компаний, но и других частей света.
"Поскольку все чувствуют выгоду от этого, потому что ты производишь что-то с Украиной, укрепляешь Украину, получаешь опыт к боевому использованию этого оружия и можешь его еще больше совершенствовать, повышать его стоимость плюс воплощать совместные технологические проекты. Мы просто, в хорошем смысле этого слова, попали в "живой нерв" мировой политики, потому что, к сожалению, есть времена вооружаться, а есть времена вооружаться. И мир сейчас находится в фазе, когда приходится вооружаться, потому что есть такие персонажи, как путин, живущие категориями войны, а не мира", - сказал министр.
Кулеба проинформировал, что идея форума родилась в МИДе
еще весной этого года, и сейчас по поручению президента Зеленского МИД, Минстратегпром и Минобороны одной командой работают над организацией этого мероприятия. Он добавил, что "это пример реальной командной работы трех министерств в интересах обороны Украины".
"Основной фокус сейчас, безусловно, на компаниях, на подписании ими контрактов, на создании альянсов. И здесь работа Минстратегпрома и Минобороны является ключевой, чтобы наполнить это все реальным содержанием. А МИД соответственно работает с каждой страной, чтобы они делегировали максимальное количество компаний. Мы создаем "политический зонтик" для форума, чтобы компании видели: то, что они планируют делать вместе с Украиной, пользуется политической поддержкой их правительств, а также ЕС и НАТО", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
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