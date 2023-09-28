Стратегическое сотрудничество: Украина готовится к Форуму оборонных индустрий

14:14 28 сентября Киев, Украина





Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Интерфакс-Украина". Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже в ближайшие дни в Киеве состоится Форум оборонных индустрий, участие в котором подтвердили более 165 компаний из разных стран мира.Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"За несколько дней мы проводим в Киеве Форум оборонных индустрий. Это наша инициатива, потому что мы понимаем, что нужно думать стратегически и нельзя обеспечивать постоянство поставок только за счет складов. Нужно обеспечивать за счет наращивания производства, прежде всего в Украине. Мы работаем вместе с министром по стратегическим отраслям промышленности Камышиным и министром обороны Умеровым для того, чтобы максимально получить в этом синергию и результат", — рассказал Кулеба.

По его словам, первый украинский Форум оборонных индустрий соберет в Киеве представителей не только европейских компаний, но и других частей света.

"Поскольку все чувствуют выгоду от этого, потому что ты производишь что-то с Украиной, укрепляешь Украину, получаешь опыт к боевому использованию этого оружия и можешь его еще больше совершенствовать, повышать его стоимость плюс воплощать совместные технологические проекты. Мы просто, в хорошем смысле этого слова, попали в "живой нерв" мировой политики, потому что, к сожалению, есть времена вооружаться, а есть времена вооружаться. И мир сейчас находится в фазе, когда приходится вооружаться, потому что есть такие персонажи, как путин, живущие категориями войны, а не мира", - сказал министр.

Кулеба проинформировал, что идея форума родилась в МИДе еще весной этого года, и сейчас по поручению президента Зеленского МИД, Минстратегпром и Минобороны одной командой работают над организацией этого мероприятия. Он добавил, что "это пример реальной командной работы трех министерств в интересах обороны Украины".