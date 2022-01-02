Страшный сон Путина или чего боится Россия

10:14 02 Январь Киев, Украина

По мнению Путина, вступление Украины в НАТО сделает ее вооруженной и очень опасной соседкой, которая будет постоянно угрожать России. А еще хозяин Кремля глубоко верит, что, став членом НАТО Украина станет "опаснее, чем НАТО".

В своем интервью журналист-международник Иван Яковина, еще раз заметил, что целью стратегии и политики Путина остается ликвидация Украины как государства. Поэтому для нашей страны НАТО – это единственный гарант безопасности.

Кроме того, вступление Украины в НАТО стало бы выгодным для всей мировой общественности, ведь это могло бы в корне изменить политику России. И это в интересах Запада.

Как заметил Яковина, больше всего Кремль пугает то, что военная мощь Украины будет поддерживаться военными базами НАТО.

"Это самый страшный сон Владимира Путина, он этого больше всего боится", – сказал он.

Именно поэтому Россия выдвигает требования, направленные на отказ от вступления Украины в НАТО и, главное, от размещения на ее территории мощных военных баз НАТО.

В ходе телефонного разговора 30 декабря Джо Байден ясно дал понять Владимиру Путину, что продолжение агрессии против Украины может повлечь за собой санкции и усиление присутствия США в Европе. Таким образом, США дали понять, что Путин "не может двигаться на Украину".

А 24 бывших служащих нацбезопасности и экспертов США по РФ призвали правительство США немедленно опубликовать план мер, который уже подготовлен на случай наступления России на Украину, чтобы оказать предупредительное действие на планы Москвы до того, как она "сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации".