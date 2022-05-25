Страны третьего мира больше всего пострадают из-за российской агрессии против Украины

12:26 25 мая Киев, Украина

Мир столкнулся с тройным кризисом – продовольственным, топливным и финансовым – в результате российской агрессии против Украины, и больше всего пострадают от него самые бедные страны.





Война провоцирует повышение цен на продукты и топливо по всему миру. США и Европа в ответ на товарный шок поднимают процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. А из-за этого дорожают займы для развивающихся стран, которые набрались долгов во время пандемии коронавируса. Об этом предупредил руководитель ПРООН Ахим Штайнер во время Всемирного экономического форума в Давосе.Война провоцирует повышение цен на продукты и топливо по всему миру. США и Европа в ответ на товарный шок поднимают процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. А из-за этого дорожают займы для развивающихся стран, которые набрались долгов во время пандемии коронавируса.

"Мы изо всех сил пытаемся реагировать в соответствии с масштабами кризиса. У многих развивающихся стран денег в копилке просто не осталось", — сказал Штайнер.

По его мнению, высокая инфляция и процентные ставки могут привести к дефолту более 70 стран. Первой из них уже стала Шри-Ланка, которая не смогла расплатиться с долгами на фоне протестов и развала правительства.

"Трехглавая гидра энергоресурсов, продуктов и долгов" приведет к "краху семейных доходов и государственных услуг во многих развивающихся странах", прогнозирует президент Open Society Foundations Марк Мэллок Браун.



По оценке вице-председателя S&P Global Дэниела Ергина, нынешний энергетический кризис – наихудший со времен нефтяного шока 1970-х годов. В этот раз он одновременно охватил все три основных вида ископаемого топлива: нефть, природный газ и уголь.



Высокие цены на энергоносители подталкивают вверх и цены на продукты, потому что 70% их стоимости – это горючее, заявил Ергин.