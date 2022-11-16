Страны НАТО и G7 осудили российские обстрелы Украины

14:41 16 ноября Киев, Украина





Об этом говорится в совместном заявлении Канады, Европейской комиссии, Франции, Европейского совета, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, США, Великобритании и Японии. Страны НАТО , ЕС и Япония осудили массированный ракетный удар россии по Украине 15 ноября, а также подтвердили поддержку Украины и готовность привлечь россию к ответственности за агрессию.Об этом говорится в совместном заявлении Канады, Европейской комиссии, Франции, Европейского совета, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, США, Великобритании и Японии.

"Мы осуждаем варварские ракетные удары, которые россия нанесла во вторник по украинским городам и гражданской инфраструктуре", - говорится в заявлении.

Лидеры стран-подписантов заявления обсудили взрыв, произошедший в восточной части Польши вблизи границы с Украиной.

“Мы оказываем полную поддержку и всю помощь польскому расследованию. Мы согласились поддерживать тесный контакт, чтобы определить надлежащие шаги, пока продолжается расследование", — отмечается в документе.

Страны также подтвердили "незыблемую поддержку Украины и украинского народа на фоне российской агрессии, а также готовность привлечь россию к ответственности за ее наглые обстрелы украинских населенных пунктов".