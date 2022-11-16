Страны НАТО и G7 осудили российские обстрелы Украины

Страны НАТО, ЕС и Япония осудили массированный ракетный удар россии по Украине 15 ноября, а также подтвердили поддержку Украины и готовность привлечь россию к ответственности за агрессию.
Об этом говорится в совместном заявлении Канады, Европейской комиссии, Франции, Европейского совета, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, США, Великобритании и Японии.
Об этом говорится в совместном заявлении Канады, Европейской комиссии, Франции, Европейского совета, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, США, Великобритании и Японии.
Лидеры стран-подписантов заявления обсудили взрыв, произошедший в восточной части Польши вблизи границы с Украиной.
Страны также подтвердили "незыблемую поддержку Украины и украинского народа на фоне российской агрессии, а также готовность привлечь россию к ответственности за ее наглые обстрелы украинских населенных пунктов".
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