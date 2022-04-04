Страны Люблинского треугольника поддержали членство Украины в НАТО и ЕС

12:02 07 июля Киев, Украина

Главы МИД Украины, Литвы и Польши - Люблинский треугольник , подписали ряд совместных документов, в частности, об общем историческом наследии и общих ценностях.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Вильнюсе на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в среду, 7 июля.



По его словам, он дважды встречался со своими коллегами из Литвы и Польши - вчера вечером и сегодня утром. Накануне руководители внешнеполитических ведомств обсудили Северный поток-2, евроатлантическую интеграцию Украины, ситуацию в Беларуси.

"Сегодня утром... мы - министры иностранных дел Люблинского треугольника - подписали два документа и утвердили еще один, то есть всего три документа", - сказал Кулеба.

Первый документ - это декларация об общем историческом наследии и общих ценностях.

"В этом документе мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и в будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", - пояснил Кулеба.

Еще одним важным элементом документа является признание того факта, что Конституция Пилипа Орлика является "неотъемлемой и важной частью общей демократической правовой традиции нашей части Европы, так же как первая польская конституция и акты законодательства Великого княжества Литовского".



Кулеба подчеркнул, что Люблинский треугольник - это альтернатива "русскому миру" в этой части Европы, поэтому министры этих стран надеются, что к ним присоединится и Беларусь.



Второй документ - это дорожная карта развития Люблинского треугольника, в которую входят различные вопросы - от экономики и молодежных обменов до противодействия гибридным угрозам.



Наконец, третий документ - это план мероприятий по противодействию дезинформации.