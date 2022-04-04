Страны Люблинского треугольника поддержали членство Украины в НАТО и ЕС

Главы МИД Украины, Литвы и Польши - Люблинский треугольник, подписали ряд совместных документов, в частности, об общем историческом наследии и общих ценностях.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Вильнюсе на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в среду, 7 июля.
По его словам, он дважды встречался со своими коллегами из Литвы и Польши - вчера вечером и сегодня утром. Накануне руководители внешнеполитических ведомств обсудили Северный поток-2, евроатлантическую интеграцию Украины, ситуацию в Беларуси.
По его словам, он дважды встречался со своими коллегами из Литвы и Польши - вчера вечером и сегодня утром. Накануне руководители внешнеполитических ведомств обсудили Северный поток-2, евроатлантическую интеграцию Украины, ситуацию в Беларуси.
Первый документ - это декларация об общем историческом наследии и общих ценностях.
Еще одним важным элементом документа является признание того факта, что Конституция Пилипа Орлика является "неотъемлемой и важной частью общей демократической правовой традиции нашей части Европы, так же как первая польская конституция и акты законодательства Великого княжества Литовского".
Кулеба подчеркнул, что Люблинский треугольник - это альтернатива "русскому миру" в этой части Европы, поэтому министры этих стран надеются, что к ним присоединится и Беларусь.
Второй документ - это дорожная карта развития Люблинского треугольника, в которую входят различные вопросы - от экономики и молодежных обменов до противодействия гибридным угрозам.
Наконец, третий документ - это план мероприятий по противодействию дезинформации.
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