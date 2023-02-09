Страны G7 планируют ввести санкции против Китая, КНДР и Ирана - Bloomberg

Участники Большой семерки расссматривают возможность введения санкций против компаний из Китая, Северной Кореи и Ирана, которые, вероятно, предоставляют рф товары военного назначения.
Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, целью стран G7 является согласование такого пакета санкций к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину.
При этом, по словам источников Bloomberg, эти ограничениям все еще находятся на стадии формирования, и действия, которые будут предпринимать государства Большой семерки могут быть разными.
В издании добавляют, что компании, которые могут быть включены в список, также находятся на стадии согласования.
В Совете нацбезопасности США отказались предоставлять изданию какую-либо информацию по этому вопросу.
Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, целью стран G7 является согласование такого пакета санкций к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину.
При этом, по словам источников Bloomberg, эти ограничениям все еще находятся на стадии формирования, и действия, которые будут предпринимать государства Большой семерки могут быть разными.
В издании добавляют, что компании, которые могут быть включены в список, также находятся на стадии согласования.
В Совете нацбезопасности США отказались предоставлять изданию какую-либо информацию по этому вопросу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии