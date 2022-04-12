Страны Евросоюза приглашены на саммит Крымской платформы

Украинская сторона разъяснила представителям стран Евросоюза цель создания Крымской платформы и пригласила принять участие в учредительном собрании, которое запланировано на май 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова провела встречу с послами стран ЕС в Украине, во время которой рассказала им о текущей ситуации в Крыму, проблемы нарушения прав человека, норм гуманитарного права, дискриминации на полуострове.
Кроме этого, она поблагодарила представителей стран Евросоюза за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая введение санкций против России, а также пригласила на первый саммит Крымской платформы, который запланирован на первую половину следующего года.
Напомним, международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова может состояться 21 мая 2021 года в Киеве.
Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова провела встречу с послами стран ЕС в Украине, во время которой рассказала им о текущей ситуации в Крыму, проблемы нарушения прав человека, норм гуманитарного права, дискриминации на полуострове.
Кроме этого, она поблагодарила представителей стран Евросоюза за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая введение санкций против России, а также пригласила на первый саммит Крымской платформы, который запланирован на первую половину следующего года.
Напомним, международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова может состояться 21 мая 2021 года в Киеве.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии