Страны Евросоюза передали Украине 500 генераторов

17 стран Евросоюза отправили в Украину 500 электрогенераторов для обеспечения доступа к свету и теплу. Об этом сообщает Европейская комиссия.
Генераторы в Украину поступили от Словении, Словакии, Ирландии, Австрии, Швеции, Испании Германии, Италии, Дании, Финляндии, Эстонии, Бельгии, Болгарии, Люксембурга, Кипра, Польши и Франции.
Ранее в СНБО назвали "главного идеолога" уничтожения энергетики Украины. Речь идет о замглавы администрации Владимира путина Сергее Кириенко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии