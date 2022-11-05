Страны Евросоюза передали Украине 500 генераторов

07:59 05 ноября Киев, Украина

17 стран Евросоюза отправили в Украину 500 электрогенераторов для обеспечения доступа к свету и теплу. Об этом сообщает Европейская комиссия.

"Энергетическая инфраструктура Украины получила серьезные повреждения. 17 стран ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов через Механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению", - говорится в сообщении.

Генераторы в Украину поступили от Словении, Словакии, Ирландии, Австрии, Швеции, Испании Германии, Италии, Дании, Финляндии, Эстонии, Бельгии, Болгарии, Люксембурга, Кипра, Польши и Франции.

Ранее в СНБО назвали "главного идеолога" уничтожения энергетики Украины. Речь идет о замглавы администрации Владимира путина Сергее Кириенко.