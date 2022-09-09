Страны ЕС могут пересмотреть решения по уже выданным россиянам визам

19:25 09 сентября Киев, Украина

Европейская комиссия порекомендовала странам Евросоюза пересмотреть решения по уже выданным россиянам визам. Член ЕК по внутренним делам Ильва Юханссон оценила их количество в «менее миллиона».

По ее мнению, теперь, когда соглашение об упрощенном визовом режиме с россией отменено, странам ЕС нужно решить, должны ли оставаться действительными уже выданные шенгены



Это не просто возможность для стран-членов, это рекомендация.

Юханссон добавила, что в скором времени ЕК опубликует руководство о том, как следует действовать в новых условиях по отношению к россиянам. По ее словам, визу будет проще получить журналистам, диссидентам, а также тем, кто едет в ЕС по гуманитарным и семейным обстоятельствам. Если же человек решил посетить Европу «по несущественным причинам», в том числе с туристическими целями, подход к нему будет более строгим.



Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что теперь наличие шенгенской визы у россиян не гарантирует им въезд в страны ЕС.

«Министры договорились, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы. Факт наличия визы не означает право на въезд в страну. Разумеется, это необходимое условие, но даже если визу выдали, может так случиться, что вам откажут», — сказал он.

Решение ЕС отменить соглашение об упрощенном визовом режиме с россией вступило в силу 9 сентября. Оно было принято из-за продолжающейся войны в Украине и начнет действовать 12 сентября. Теперь европейская виза будет стоить 80 евро, для заявки потребуются дополнительные документы, а время рассмотрения запроса увеличится как минимум до 15 дней. Также ужесточатся правила выдачи многократных виз.



Накануне сообщалось, что с 19 сентября запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами введут Польша, Латвия, Литва и Эстония, независимо от того, какая страна ЕС выдала эти документы. Финляндия, которая также граничит с рф, не присоединилась к этому решению, поскольку оно не было одобрено членами ЕС единогласно. Однако страна значительно сократила количество выдаваемых россиянам виз.