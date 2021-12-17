Страны ЕС и Великобритания призвали Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию

08:23 26 Ноябрь Киев, Украина





Согласно исследованиям в Украине 67% женщин подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или другого лица, начиная с 15-летнего возраста. Представительство ЕС в Украине , офис Совета Европы в Украине вместе с посольствами Великобритании, Канады, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Бельгии, а также другими европейскими институциями призвали ратифицировать Стамбульскую конвенцию, сообщили в Совете Европы.Согласно исследованиям в Украине 67% женщин подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или другого лица, начиная с 15-летнего возраста.

"Приведенные цифры не отражают влияние пандемии COVID-19, которая способствовала обострению всех факторов, приводящих к насилию в отношении женщин и девушек, включая безработицу и бедность, и усилила действие многих из причин, таких как гендерные стереотипы и губительные соцнормы", - отмечают они.

В ЕС и Великобритании подчеркнули, что ратификация Стамбульской конвенции будет побуждать Украину предпринимать дальнейшие шаги, чтобы предотвратить насилие над женщинами, защитить жертв, привлекать к ответственности виновных и, в общем-то, принять комплексную политику для прекращения домашнего насилия. Ключевым в этом вопросе, как считают авторы заявления, является содействие гендерному равенству и борьба с гендерными стереотипами и сексизмом.

“Значительная часть виновных не считают собственное насильственное поведение преступлением. Они скорее воспринимают его как «нормальное», обвиняют жертву в провоцировании такого насильственного и оскорбительного поведения и не признают свою вину», – напоминают они.

Несмотря на ратификации Стамбульской конвенции, европейские партнеры призывают Украину ратифицировать и Конвенцию No 190 об искоренении насилия, в том числе гендерного насилия, и притязаний в сфере труда, принятую еще в 2009-м Международной организацией труда:

“Обвинение жертвы и сложность доказываний в суде являются наибольшими препятствиями в борьбе с сексуальными притязаниями на рабочем месте. Мы признаем, что (сексуальные) притязания, гендерные стереотипы и сексизм на работе, как и гендерное насилие в отношении женщин являются решающими факторами, сдерживающими женщин не только в карьерном росте, но и во всех аспектах жизни”.

В мае прошлого года электронная петиция на сайте президента Украины с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В этом году к президенту Зеленскому активистки направили уже вторую такую петицию.



Глава страны обещал внести в парламент соответствующий законопроект о ратификации, однако подчеркивал, что сделать это сможет после того, как Министерство иностранных дел подаст соответствующее предложение.



Против ратификации документа в Украине выступают так называемые поборники традиционных ценностей и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО). В 2017 году они обратились к тогдашнему главе Парламента Андрею Парубию и главе Комитета по вопросам соцполитики Людмиле Денисовой с официальными заявлениями о том, что понятие "гендер" угрожает украинской семье, несмотря на мнения экспертов по этому поводу.



Впоследствии Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию и закон, который должен помочь реализовать положение Стамбульской конвенции. Однако из его текста изъяли понятия "гендер", "гендерная идентичность", "гендерно обусловленное насилие", "гендерные стереотипы" и "сексуальная ориентация".



Нардепы, пытавшиеся вернуть в текст эти понятия, объясняли, что конвенция основывается на понимании того, что в основе насилия в отношении женщин, включая домашнее, гендерное неравенство, и что обеспечение равенства между женщинами и мужчинами является ключевым элементом в предотвращении и искоренении этого явления. .



Напомним, что в прошлом году, несмотря на свою позицию по Стамбульской конвенции, Совет церквей выступил против домашнего насилия.