Страны ЕС экспортировали в россию оружие, несмотря на эмбарго

08:46 04 апреля Киев, Украина

10 стран Европы после эмбарго 2014 года экспортировали в Россию оружие на 346 млн евро. Часть этого оборудования может использоваться противником уже сегодня.



Об этом свидетельствуют данные расследования журналистов Investigative Europe.

Среди военной техники могут находиться ракеты, бомбы, торпеды, пушки, наземные транспортные средства и корабли.

Торговлей занимались:



🔻Франция;

🔻Германия;

🔻Италия;

🔻Австрия;

🔻Болгария;

🔻Чехия;

🔻Хорватия;

🔻Финляндия;

🔻Словакия;

🔻Испания.



Напомним, эмбарго было наложено после захвата россией Донбасса и Крыма. Однако в ЕС, как свидетельствуют официальные данные, торговля оружием продолжалась.



