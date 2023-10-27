Страны Центральной Азии готовы ужесточить санкции против россии

Министры иностранных дел стран Центральной Азии заявили о готовности ужесточить санкции в против россии. Это решение было объявлено после встречи министров иностранных дел Евросоюза и стран Центральной Азии, которая состоялась в Люксембурге.
В общем заявлении, участники встречи договорились о необходимости ужесточения экономических ограничений против россии, а также о перекрытии путей обхода существующих санкций. Представители стран Евросоюза выразили свою глубокую заинтересованность в предотвращении обхода санкций, и страны Центральной Азии выразили готовность сотрудничать в этом направлении.
На встрече было также отмечено, что Евросоюз рассказал о 11 пакетах санкций, принятых против рф.
В совместном заявлении участников встречи подчеркивается, что предотвращение обхода санкций остается важным приоритетом, и страны готовы продолжать совместные усилия в этом направлении. Министры иностранных дел из стран Евросоюза, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана приняли участие в данной встрече.
В общем заявлении, участники встречи договорились о необходимости ужесточения экономических ограничений против россии, а также о перекрытии путей обхода существующих санкций. Представители стран Евросоюза выразили свою глубокую заинтересованность в предотвращении обхода санкций, и страны Центральной Азии выразили готовность сотрудничать в этом направлении.
На встрече было также отмечено, что Евросоюз рассказал о 11 пакетах санкций, принятых против рф.
В совместном заявлении участников встречи подчеркивается, что предотвращение обхода санкций остается важным приоритетом, и страны готовы продолжать совместные усилия в этом направлении. Министры иностранных дел из стран Евросоюза, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана приняли участие в данной встрече.
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