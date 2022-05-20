Страны "Большой семерки" договорились выделить Украине €18 млрд

Страны G7 одобрили помощь Украине на €18 млрд, эти средства помогут стране закрыть финансовый дефицит и продолжать обеспечивать базовые услуги для населения.
Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью Bloomberg.
По словам министра, средства включают $7,5 млрд от США и деньги от Евросоюза. Он добавил, что «правительство Украины не должно беспокоиться о финансировании их государственных нужд» в ближайшие месяцы.
Лидеры G-7 соберутся в Баварии, Германия, в конце июня, где должно быть принято решение о более крупном пакете помощи.
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