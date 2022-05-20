Страны "Большой семерки" договорились выделить Украине €18 млрд

13:46 20 мая Киев, Украина

Страны G7 одобрили помощь Украине на €18 млрд, эти средства помогут стране закрыть финансовый дефицит и продолжать обеспечивать базовые услуги для населения.

Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью Bloomberg.

"Мы должны гарантировать способность Украины защищаться, поэтому мы собираем средства для обеспечения ликвидности украинского правительства. Похоже, мы сможем собрать более €18 млрд, чтобы поддержать Украину в этот решающий исторический момент"

По словам министра, средства включают $7,5 млрд от США и деньги от Евросоюза. Он добавил, что «правительство Украины не должно беспокоиться о финансировании их государственных нужд» в ближайшие месяцы.

Лидеры G-7 соберутся в Баварии, Германия, в конце июня, где должно быть принято решение о более крупном пакете помощи.