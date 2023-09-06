Страны Балтии присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

Балтийские государства - Эстония, Литва и Латвия - присоединяются к декларации Группы семи (G7) о предоставлении долгосрочной поддержки безопасности Украине.
Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Напомним, 12 июля премьер Японии Фумио Кисида заявил, что лидеры G7 согласовали совместную Декларацию о поддержке Украины. Каждая страна-член G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.
Текст совместной декларации стран G7 опубликован на сайте президента Украины. Каждая из стран-членов G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности.
Текст совместной декларации стран G7 опубликован на сайте президента Украины. Каждая из стран-членов G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности.
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