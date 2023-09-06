Страны Балтии присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

"Эстония вместе с Литвой и Латвией присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины. Мы будем продолжать помогать Украине к победе. Мы будем поддерживать Украину на ее пути к членству в НАТО и ЕС", - написала она в Твиттере.