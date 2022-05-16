Страны Балтии прекратили сотрудничество с РФ и Беларусью

Страны Балтии отменили сотрудничевство по системе «Зеленая карта» с агрессорами.
Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) рекомендует страховщикам отказаться от выдачи «Зеленых карт» для поездок в россию и Беларусь.
Те автовладельцы, которые хотят отправиться в эти страны, смогут купить договор пограничного страхования на границе соответствующей страны.
Те автовладельцы, которые хотят отправиться в эти страны, смогут купить договор пограничного страхования на границе соответствующей страны.
Он отметил, что сотрудничество по системе «Зеленая карта» прерывается из-за начатых в Украине военных действий, вышеупомянутых стран-агрессоров, а также в связи с санкциями западных стран в отношении россии и Беларуси, из-за которых международные перечисления в эти страны фактически невозможны.
Система «Зеленая карта» была введена в 1953 году и призвана избавить водителей от необходимости заключать договор пограничного страхования при пересечении границ.
Договор страхования «Зеленая карта» заключается с владельцем транспортного средства или от его имени с водителем в отношении автомобиля, зарегистрированного в Беларусь и выезжающего за ее пределы для его использования в дорожном движении государства — члена системы «Зеленая карта».
И наоборот — для автовладельцев из стран-членов системы «Зеленая карта» при въезде в Беларусь.
Ранее, в конце марта Украина отменила признание страховых сертификатов «Зеленая карта» Беларуси и россии.
Система «Зеленая карта» была введена в 1953 году и призвана избавить водителей от необходимости заключать договор пограничного страхования при пересечении границ.
Договор страхования «Зеленая карта» заключается с владельцем транспортного средства или от его имени с водителем в отношении автомобиля, зарегистрированного в Беларусь и выезжающего за ее пределы для его использования в дорожном движении государства — члена системы «Зеленая карта».
И наоборот — для автовладельцев из стран-членов системы «Зеленая карта» при въезде в Беларусь.
Ранее, в конце марта Украина отменила признание страховых сертификатов «Зеленая карта» Беларуси и россии.
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