Страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести запрет на въезд российских туристов, даже если ЕС не сможет договориться об общесоюзном запрете.
Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
По его словам, в первую очередь Вильнюс полагается на общеевропейское решение.
В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки готовы и дальше ужесточать ограничения против рф.
Она отметила, что ее страна выступает за полный отказ от российских энергоресурсов, даже если это означает рост цен на электричество и «сложную осень».
Марин добавила, что Финляндия надеется на более тесные отношения с Прибалтикой в будущем, чтобы выработать общие принципы безопасности в общении с москвой.
На отмене виз для российских туристов настаивают государства Балтии, Чехия, Словакия, Словения, Финляндия, Бельгия, Польша, Дания, Украина. Против запрета выступают Португалия, Греция, Кипр, Франция, Нидерланды. В Германии сложилось неоднозначное отношение к инициативе: с одной стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не наказывать всех россиян за действия путинского режима, с другой, на отмене шенгенских виз для рф настаивают некоторые политики и члены самой популярной партии. Вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС на встрече в Праге 30–31 августа.
Марин добавила, что Финляндия надеется на более тесные отношения с Прибалтикой в будущем, чтобы выработать общие принципы безопасности в общении с москвой.
На отмене виз для российских туристов настаивают государства Балтии, Чехия, Словакия, Словения, Финляндия, Бельгия, Польша, Дания, Украина. Против запрета выступают Португалия, Греция, Кипр, Франция, Нидерланды. В Германии сложилось неоднозначное отношение к инициативе: с одной стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не наказывать всех россиян за действия путинского режима, с другой, на отмене шенгенских виз для рф настаивают некоторые политики и члены самой популярной партии. Вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС на встрече в Праге 30–31 августа.
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