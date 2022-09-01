17:12 23 августа Киев, Украина

Страны Балтии , Польша и Финляндия могут ввести запрет на въезд российских туристов, даже если ЕС не сможет договориться об общесоюзном запрете.

Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, в первую очередь Вильнюс полагается на общеевропейское решение.

«Если такого не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию», — сказал он.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки готовы и дальше ужесточать ограничения против рф.

«Санкции против россии будут продолжены и даже усилены», — подчеркнула политик.