Страны Балтии и Польша призвали ЕС запретить автоперевозку грузов из России и Беларуси

08:54 24 марта Киев, Украина





Об этом говорится в их совместном письме к еврокомиссару по транспорту Адины Валеан и министрам транспорта стран ЕС.



Авторы письма подчеркивают, что поскольку Министры транспорта Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали запретить автомобильные перевозки грузов в Россию и из России и Беларуси и ограничить меры судов этих стран в порты ЕС Об этом говорится в их совместном письме к еврокомиссару по транспорту Адины Валеан и министрам транспорта стран ЕС.Авторы письма подчеркивают, что поскольку Россия продолжает свою жестокую войну против Украины, а Европейский совет созывает заседание для рассмотрения дальнейшего европейского ответа России и Беларуси, они призывают к дополнительным мерам в области автомобильного и морского транспорта.

“Запрет на перевозку грузов российским и белорусским автотранспортом и запад судов двух стран в порты будет иметь наибольший эффект, если будет принят на уровне ЕС. Действия агрессора Путина должны получить сильный, сплоченный и решительный ответ ЕС здесь и сейчас”, – заявил министр транспорта Литвы Мариус Скуодис.

В письме также предлагается отозвать разрешения, выданные Европейской конференцией министров транспорта России и Белоруссии на международные перевозки грузов, и прекратить действие Конвенции о международной перевозке грузов для операций с участием России и Белоруссии.



Министры призывают ЕС принять все необходимые меры для запрета захода судов под российским и белорусским флагами в порты ЕС.



Цель состоит в том, чтобы создать условия, препятствующие легкому обходу существующих запретов, поэтому предлагается объединить меры по автомобильному и морскому транспорту.



Как известно, на пункте пропуска Кукурики на границе Польши и Беларуси активисты блокируют фуры, следующие в Беларусь и Россию. Активисты требуют от правительства Польши и власти ЕС полностью запретить поставки товаров в государство-агрессор.



Накануне польская полиция оттеснила активистов в пункте пропуска Козловичи – Кукурики на польско-белорусской границе и разрешила движение фур с грузами, направляющимися в Беларусь и Россию.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за полный запрет на торговлю Европейского Союза с Россией. Политик подчеркнул, что ЕС должен продемонстрировать свою силу и решительность по отношению к России, иначе в ближайшее время придется заплатить большую цену.