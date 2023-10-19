Страны G7 обсудят варианты запрета на российские алмазы - СМИ

Представители стран "Группы семи" (G7) на этой неделе обсудят четыре варианта запрета поставок российских алмазов на свои рынки с 1 января 2024 года.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что сейчас четыре предложения санкций – от легкого саморегулирования до жестких мер по импорту, которые подготовили Бельгия, Индия, французская группа ювелирной промышленности и Всемирный алмазный совет. Их будут обсуждать на встрече технических представителей G7.
Отмечается, что сейчас четыре предложения санкций – от легкого саморегулирования до жестких мер по импорту, которые подготовили Бельгия, Индия, французская группа ювелирной промышленности и Всемирный алмазный совет. Их будут обсуждать на встрече технических представителей G7.
Главной задачей встречи станет юридическое обоснование процедуры отслеживания источника товара, а также определение санкций за нарушение правил.
Основные разногласия между предложениями касаются источников поступления бриллиантов на рынки стран G7, проверки их происхождения и т.д. Также отмечается, что запрет G7 может оказать значительное влияние на бизнес крупных алмазных компаний в Бельгии, Индии и США. По словам дипломатического источника, "Группа семи" ведет интенсивные технические консультации по механизму отслеживания происхождения алмазов.
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