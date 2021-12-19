Страны G7 обсудили меры противодействия агрессии РФ против Украины

11:18 12 Декабрь Киев, Украина

Агрессивное поведение России у границ Украины не оставляет равнодушной ни одну из стран Европы, поскольку опасность возникновения военных действий затронет все эти страны. Не остаются в стороне от этой проблемы и США, для которых актуально противостояние с Россией.

На проходящей в Ливерпуле встрече министров иностранных дел стран Группы семи (G7) помимо проблем с Китаем и ядерной программы Ирана, горячо обговаривалась ситуация, возникшая на российско-украинской границе. В ходе этих дебатов все участники высказали своё беспокойство агрессивными действиями России и единодушно решили, что еще есть возможность погасить этот конфликт дипломатическим путем.

Совместными усилиями нужно постараться не допустить перехода российской военной угрозы в боевые действия. В том случае, если это вторжение произойдет, к России будут применены ужесточенные санкции.

"Если же Москва решит не идти по этому (дипломатическому - ред.) пути, то в ответ будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Накануне Джо Байден заверил Владимира Зеленского в том, что дальнейшей эскалации агрессии со стороны России не будет. Напротив, секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждает о том, что усиление военного присутствия РФ у границ Украины не безопасно для Европы.