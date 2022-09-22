Страны G7 не признают "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Страны «Большой семерки» (G7) не признают псевдореферендумы государства-террориста россии на оккупированных территориях Украины.
В ответ на их проведение будут введены новые санкции, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи министров G7 в Нью-Йорке.
В G7 подчеркивают, что любая аннексия украинской территории будет грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН. Министры призвали все государства осуждать какие-либо референдумы и не признавать их результаты.
Бербок также добавила, что страны G7 продлят целенаправленные санкции для поддержания устойчивого экономического и политического давления на россию. Также в G7 выразили сожаление по поводу умышленной эскалации ситуации со стороны россии, из-за частичной мобилизации резервистов и безответственной ядерной риторики.
Напомним, что 20 сентября в оккупированных районах на востоке Украины и захваченной Херсонской области российскими силами было назначено даты так называемые референдумы о присоединении к россии. Оккупационные власти запланировали их на 23-27 сентября. Киев уже заявил, что это голосование не будет иметь реальных последствий, а МИД Украины призвал международных партнеров осудить намерение в отношении рф «фейковых плебисцитов» на оккупированных территориях.
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