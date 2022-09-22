Страны G7 не признают "референдумы" на оккупированных территориях Украины

18:36 22 сентября Киев, Украина

Страны «Большой семерки» (G7) не признают псевдореферендумы государства-террориста россии на оккупированных территориях Украины.

В ответ на их проведение будут введены новые санкции, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи министров G7 в Нью-Йорке.

«Министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС решительно осудили заявление россии о проведении фиктивных референдумов на суверенной украинской территории, которое временно находится под контролем россии. Любые референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильственной депортации, не могут быть свободными или справедливыми», – говорится в заявлении.

В G7 подчеркивают, что любая аннексия украинской территории будет грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН. Министры призвали все государства осуждать какие-либо референдумы и не признавать их результаты.



Бербок также добавила, что страны G7 продлят целенаправленные санкции для поддержания устойчивого экономического и политического давления на россию. Также в G7 выразили сожаление по поводу умышленной эскалации ситуации со стороны россии, из-за частичной мобилизации резервистов и безответственной ядерной риторики.