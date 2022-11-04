Страны G7 и Австралия договорились установить цену на российскую нефть — Reuters

14:59 04 ноября Киев, Украина

Страны «Большой семерки» (в G7 входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада) и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.



По их данным, официальные лица США и других стран G7 в последние недели вели интенсивные переговоры по поводу введения ограничений цен на морские поставки нефти, которые должны вступить в силу 5 декабря.

«Коалиция согласилась, что ценовой потолок будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой к индексу [цен]».

Источник издания добавил, что это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение ограничений, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка. При этом сама цена еще не установлена, ее должны утвердить в ближайшие недели. Один из собеседников отметил, что страны будут регулярно пересматривать фиксированную цену «по мере необходимости». По его словам, привязка цены как дисконта к какому-либо индексу привела бы к слишком большой волатильности и возможным колебаниям цен. Еще один источник издания заявил, что в G7 опасаются плавающей цены, привязанной к уровню ниже Brent, так как это может позволить россии обойти ограничения, сократив предложение.



В начале ноября американский Минфин смягчил механизм реализации предельных цен на российскую нефть, призванный сократить доходы россии от продаж энергоресурсов. Предполагаемый санкционный режим не будет распространяться на все суда с российской нефтью, загруженные до 5 декабря и разгруженные до 19 января, писал The Wall Street Journal.

Все страны G7 были включены властями рф в список «недружественных государств» в связи с введенными ими санкциями в ответ на российское вторжение в Украину. В марте «Семерка» приняла решение отвергнуть требование президента россии владимира путина принимать оплату рублями за поставки российского газа. Тогда министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что решение было единогласным. В июне президент США Джо Байден сообщил, что страны G7 намерены ввести запрет на импорт российского золота.