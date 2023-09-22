Страны G4 призвали реформировать Совбез ООН

15:11 22 сентября Киев, Украина

Министры иностранных дел Японии, Германии, Индии и Бразилии обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули настоятельную необходимость реформирования Совета Безопасности ООН.

Об этом пишет издание Nippon.

"Неспособность Совета Безопасности ООН эффективно и своевременно решать современные глобальные вызовы усиливает насущную потребность в ее всеобъемлющей реформе, чтобы она лучше отражала современные геополитические реалии", — говорится в заявлении.

Так государства-члены G4 подтвердили свою политику расширения постоянного и непостоянного членства в Совете Безопасности, в частности, путем сотрудничества с США и африканскими странами.



Отмечается также, что в 2024 году состоится Саммит Будущего, в ходе которого будут обсуждаться реформирование Совбеза ООН.