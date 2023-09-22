Страны G4 призвали реформировать Совбез ООН

Министры иностранных дел Японии, Германии, Индии и Бразилии обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули настоятельную необходимость реформирования Совета Безопасности ООН.
Об этом пишет издание Nippon.
Так государства-члены G4 подтвердили свою политику расширения постоянного и непостоянного членства в Совете Безопасности, в частности, путем сотрудничества с США и африканскими странами.
Отмечается также, что в 2024 году состоится Саммит Будущего, в ходе которого будут обсуждаться реформирование Совбеза ООН.
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