Странам НАТО нужно срочно увеличить производство оружия - Кулеба

14:43 29 ноября Киев, Украина





По словам Кулебы, "в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям". Странам НАТО необходимо срочно увеличить производство оружия. Без этого Украине просто не победить в войне. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал перед встречей министров альянса на этой неделе в интервью американскому изданию Politico.По словам Кулебы, "в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям".

"Вместо того, чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на попытки убедить их, производство должно быть запущено, чтобы... мы не попали в зависимость от прихотей третьих стран, у которых есть вещи в запасах, но которые не желают ими делиться", - сказал он. Кулеба.

Он добавил, что когда последний раз был на встрече министров НАТО, то пришел с тремя словами: оружие, оружие и оружие.

"На этот раз, хотя этот запрос остается абсолютно острым, я конкретизирую его, сказав, что нам нужны ПВО, танки и производственные линии", - рассказал министр.

Отвечая на вопрос о тех, кто хотел бы, чтобы Украина рассматривала возможность переговоров с россией, министр сказал, что сообщения о давлении преувеличены.

“Должен сказать, что эта идея мягкого давления на Украину в значительной степени преувеличена. Я бы не сказал, что его нет, но он не принял формы — даже мягкого давления. Я бы назвал это просто обсуждением того, что будет дальше, когда мы собираемся справиться с этим вместе", – сказал Кулеба.

Кулеба также затронул проблемные отношения Украины с соседней Венгрией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по его словам, "играет в собственную игру с Европейским Союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений".



Министры НАТО намерены провести переговоры во вторник и среду, 29 и 30 ноября, в Бухаресте, в повестке дня которых, как ожидается, будет вопрос о том, как лучше поддерживать Украину.