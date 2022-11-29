Странам НАТО нужно срочно увеличить производство оружия - Кулеба

Странам НАТО необходимо срочно увеличить производство оружия. Без этого Украине просто не победить в войне. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал перед встречей министров альянса на этой неделе в интервью американскому изданию Politico.
По словам Кулебы, "в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям".
По словам Кулебы, "в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям".
Он добавил, что когда последний раз был на встрече министров НАТО, то пришел с тремя словами: оружие, оружие и оружие.
Отвечая на вопрос о тех, кто хотел бы, чтобы Украина рассматривала возможность переговоров с россией, министр сказал, что сообщения о давлении преувеличены.
Кулеба также затронул проблемные отношения Украины с соседней Венгрией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по его словам, "играет в собственную игру с Европейским Союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений".
Министры НАТО намерены провести переговоры во вторник и среду, 29 и 30 ноября, в Бухаресте, в повестке дня которых, как ожидается, будет вопрос о том, как лучше поддерживать Украину.
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