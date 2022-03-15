Страна-агрессор "уничтожила" высшее образование в Крыму - правозащитники

"Используя открытые источники - сайты так называемых "Министерства образования Крыма", "Управления образования города Севастополь" и школ - мы можем сказать, что количество детей увеличивается. И увеличивается оно за счет детей, перемещающихся вместе с родителями на полуостров. Количество таких детей увеличилась уже на 17%. Поэтому, когда мы будем рассматривать право на образование детей, которые будут иметь желание продолжить образование на свободной части Украины, нужно учитывать, что уже почти 1/5 детей в школьных классах Крыма не имеют никакой связи с Украиной", - отметила председатель Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова.