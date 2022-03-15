Страна-агрессор "уничтожила" высшее образование в Крыму - правозащитники

До оккупации Крыма Россией на полуострове было 26 вузов, без учета филиалов из других областей Украины. На данный момент практически все они стали частью "Крымского федерального университета" - "образовательного монстра".
Об этом говорится в докладе "Ситуация с правами человека в Крыму", который презентовали сегодня, 15 июня.
Глава Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова отметила, что высшее образование в Крыму "уничтожено".
Количество студентов сократилось, бюджетных мест также стало меньше, поэтому крымская молодежь вынуждена уезжать для продолжения обучения в РФ, материковую Украину или в другие страны.
Возможности получения среднего образования на родном языке, если речь идет об украинском или крымскотатарском, по информации Потаповой, остались только на бумаге. Согласно открытым данным оккупантов, количество школьников, которые учатся на крымскотатарском, осталось на уровне 2013 года - около 3%. Но мониторы правозащитных организаций констатируют, что реально образование на крымскотатарском языке не осуществляется.
Что касается образования на украинском языке, то на полуострове оно теоретически доступно только 0,1% школьников. По разным данным, это от 206 до 244 детей. В Крыму есть только одна школа, в нескольких километрах от Феодосии, где до 9 класса ученики учатся на украинском языке. Но правозащитникам не удалось найти ни одного учебника на украинском, изданного в РФ.
Кроме того, напомнила Потапова, с 2014 года в Крыму действовала программа "переобучения" учителей украинского языка и литературы в преподавателей русского, психологов и т.п.
Также, по ее словам, в Крыму 17% учащихся учреждений общего среднего образования составляют дети, которые переехали сюда с родителями после оккупации полуострова Россией.
Глава Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова отметила, что высшее образование в Крыму "уничтожено".
Количество студентов сократилось, бюджетных мест также стало меньше, поэтому крымская молодежь вынуждена уезжать для продолжения обучения в РФ, материковую Украину или в другие страны.
Возможности получения среднего образования на родном языке, если речь идет об украинском или крымскотатарском, по информации Потаповой, остались только на бумаге. Согласно открытым данным оккупантов, количество школьников, которые учатся на крымскотатарском, осталось на уровне 2013 года - около 3%. Но мониторы правозащитных организаций констатируют, что реально образование на крымскотатарском языке не осуществляется.
Что касается образования на украинском языке, то на полуострове оно теоретически доступно только 0,1% школьников. По разным данным, это от 206 до 244 детей. В Крыму есть только одна школа, в нескольких километрах от Феодосии, где до 9 класса ученики учатся на украинском языке. Но правозащитникам не удалось найти ни одного учебника на украинском, изданного в РФ.
Кроме того, напомнила Потапова, с 2014 года в Крыму действовала программа "переобучения" учителей украинского языка и литературы в преподавателей русского, психологов и т.п.
Также, по ее словам, в Крыму 17% учащихся учреждений общего среднего образования составляют дети, которые переехали сюда с родителями после оккупации полуострова Россией.
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