Страна-агрессор подтвердила свои планы захвата других стран

Как сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 22 апреля, исходя из намерения российских войск установить контроль над югом Украины и выйти к границе Молдовы, в планах Кремля захват не только Украины.
Да и сами оккупанты перестают прикрываться "миротворческими" целями в войне против Украины. Своей задачей на недавно объявленном втором этапе войны Россия назвала установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также южными регионами Украины и обеспечение сухопутного коридора в Крым.
Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.
При этом Миннекаев отметил, что контроль над югом Украины даст возможность получить выход в самопровозглашенную Приднестровскую "республику", "где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". Для этого им нужно захватить Николаев и Одессу.
На это заявление отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сказал, что у Украины есть сценарии защиты от посягательств России на территории Донбасса и юга.
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