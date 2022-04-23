Страна-агрессор подтвердила свои планы захвата других стран

Как сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 22 апреля, исходя из намерения российских войск установить контроль над югом Украины и выйти к границе Молдовы, в планах Кремля захват не только Украины.

"Что ж, это только подтверждает то, что я уже не раз говорил: российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны" - сказал украинский лидер.

Да и сами оккупанты перестают прикрываться "миротворческими" целями в войне против Украины. Своей задачей на недавно объявленном втором этапе войны Россия назвала установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также южными регионами Украины и обеспечение сухопутного коридора в Крым.

Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.

"С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", - заявил оккупант.

При этом Миннекаев отметил, что контроль над югом Украины даст возможность получить выход в самопровозглашенную Приднестровскую "республику", "где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". Для этого им нужно захватить Николаев и Одессу.

"Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", - добавил российский военный.

На это заявление отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сказал, что у Украины есть сценарии защиты от посягательств России на территории Донбасса и юга.