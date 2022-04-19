Страна-агрессор по политическим мотивам преследует 93 крымских татар

12:54 20 июля Киев, Украина

Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам, к сожалению, из-за агрессии России не все крымские татары могут встретить светлый праздник с семьей и на территории Украины.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

«Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам! Праздник веры и милосердия, духовного совершенствования, великодушия, помощи нуждающимся, любви к ближнему. К сожалению, не все его встречают в кругу семьи и на украинской земле», - написала Денисова.

Она отметила, что тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров из-за действий страны-оккупанта.

«93 крымских татар РФ преследует по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории страны-оккупанта: 36 из них уже осуждены, 42 - находятся под следствием», - отметила омбудсмен

Денисова подчеркнула, что крымские татары - очень стойкий и волевой народ, который борется за право быть свободными и жить на своей Родине.



Она также пожелала им крепкой веры, несгибаемой надежды и безграничной поддержки родных.

«Пусть праздник Курбан-Байрам будет счастливым, благословенным и радостным для всех мусульман», - заявила Денисова.

Как сообщалось, в этом году Курбан-Байрам приходится на 20 июля (вторник), праздник длится 3 дня и заканчивается 23 июля. Но отмечать его мусульмане начинают уже вечером 19 июля.