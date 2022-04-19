Страна-агрессор по политическим мотивам преследует 93 крымских татар

Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам, к сожалению, из-за агрессии России не все крымские татары могут встретить светлый праздник с семьей и на территории Украины.
Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Она отметила, что тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров из-за действий страны-оккупанта.
Денисова подчеркнула, что крымские татары - очень стойкий и волевой народ, который борется за право быть свободными и жить на своей Родине.
Она также пожелала им крепкой веры, несгибаемой надежды и безграничной поддержки родных.
Как сообщалось, в этом году Курбан-Байрам приходится на 20 июля (вторник), праздник длится 3 дня и заканчивается 23 июля. Но отмечать его мусульмане начинают уже вечером 19 июля.
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