Страна-террорист скупает в Норвегии здания с видом на военные базы

16:11 20 октября Киев, Украина

За последние годы РПЦ приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии, пишет Dagbladet. С одного из них открывается полный вид на самую важную военно-морскую базу страны — Хааконсверн.

Кроме того, в Ставангере бывший поп местной церкви РПЦ владеет недвижимостью рядом с Объединённым военным центром НАТО в Йотто. Резиденция расположена в одном километре от важного военного объекта и примерно в четверти часа ходьбы от него.

О связях РПЦ и российских спецслужб, наверное, напоминать не стоит. В Норвегии опасаются, что здания, принадлежащие РПЦ, могут использоваться не в религиозных целях, а для шпионажа за военными объектами недружественной для россии страны.

Подобное происходило и в Украине, РПЦ приватизировало здания и землю на территории Украины.