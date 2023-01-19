Страна-террорист начала угрожать западным странам

В кремле угрожают Западу "выходом конфликта на новый уровень", если Украина получит вооружения для нанесения ударов по территории рф.
Об этом заявил на брифинге в четверг, 19 января, пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сообщает российское провластное информагентство.
Он также заверил, что даже дискуссии о таких поставках "чрезвычайно опасны".
Об этом заявил на брифинге в четверг, 19 января, пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сообщает российское провластное информагентство.
Он также заверил, что даже дискуссии о таких поставках "чрезвычайно опасны".
Песков уверяет, что "сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории... потенциально чрезвычайно опасна".
Песков добавил, что реакция посла рф в США Анатолия Антонова на подобные сообщения отражает позицию россии по данному вопросу.
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