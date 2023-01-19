Страна-террорист начала угрожать западным странам

16:43 19 января Киев, Украина





Об этом заявил на брифинге в четверг, 19 января, пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сообщает российское провластное информагентство.



Он также заверил, что даже дискуссии о таких поставках "чрезвычайно опасны". В кремле угрожают Западу "выходом конфликта на новый уровень", если Украина получит вооружения для нанесения ударов по территории рф.Об этом заявил на брифинге в четверг, 19 января, пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сообщает российское провластное информагентство.Он также заверил, что даже дискуссии о таких поставках "чрезвычайно опасны".

"Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности", - утверждает представитель нынешнего правящего режима рф.

Песков уверяет, что "сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории... потенциально чрезвычайно опасна".

"Хотя и так в Украине есть вооружения, с помощью которых она постоянно ежедневно наносит удары по российской территории, имею в виду наши новые регионы (аннексированные территории Украины - ред.)", - заявил он.

Песков добавил, что реакция посла рф в США Анатолия Антонова на подобные сообщения отражает позицию россии по данному вопросу.